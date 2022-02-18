新北市教育局長張明文說明，板橋某國中生確診，全校停課14天。（陳慰慈攝）

新北市今新增7例本土確診個案，皆與新店設計師（案19665）衍生的北市房屋代銷人員（案19816）參與北市宗教協會春酒、KTV歡唱相關，屬同一傳播鏈，為居隔採檢陽性個案。匡列接觸者104人、77人居家隔離，均已安排採檢，持續疫調匡列中。

新北市衛生局表示，案19951、19993、19994、19995、19996、19997、19998，7例皆為台北市案19816（台北市房屋代銷人員）的接觸者，（包含一對夫妻、一對父女及三名女性），13日都一同在北市某餐廳用餐，隨後其中4人又一同到KTV聚會，遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR皆為陽性。

衛生局說明，案19951是10多歲板橋某國中女學生，16日喉嚨痛、咳嗽，Ct值16.3，即日起全班預防性停課14天至日3月3日，全校預防性停課3天至20日；案19993及案19994是居住在永和的夫妻，妻子是40多歲家管，無症狀，Ct值11.9，丈夫50多歲，自營工作室，17日喉嚨癢、咳嗽，Ct值20.21。

案19995是20多歲女性，於父親經營公司工作，無症狀，Ct值21.35；案19996是50多歲男性，擔任公司負責人，無症狀，Ct值31.12。以上兩例為父女，居住地永和區。

案19997是40多歲北市女公司職員，17日發燒、頭暈，Ct值12。工作地在台北市，居住地新店區。案19998是家住中和區的40多歲行銷公司女職員，16日喉嚨痛，Ct值32.8。