台南市18日發生警匪對峙，最終落網的王姓嫌犯因涉槍毒案，近年頻繁進出監獄，王母去年攜孫在車上輕生，震驚鄰居，家中17日剛辦周年忌日，不料隔天就上演警匪持槍追逐一幕，再次驚動附近鄰居，感嘆王家憾事不斷。

王家近年不平靜，王嫌因身染毒癮，出社會後頻繁進出監獄，他哥哥的7歲兒子又身染罕見疾病，只能在特教單位上學，王嫌58歲的林姓母親長期情緒低落，見大兒子吃力照顧罕病的孫子，竟想不開，去年2月28日上午帶著染病的孫子，謊稱到醫院拿藥，就此不告而別，嬤孫倆跑到大港國小旁停靠的自家汽車內輕生。

當時王家人驚覺兩人失聯，驚覺不妙趕緊四處尋找，最後才在自家汽車內找到兩人，皆已斷氣，悲劇收場，當時鄰居聽聞都感震驚。

王嫌剛出獄不久，17日剛為過世的母親與姪子辦周年忌日，王家人正在修復哀痛，不料警方隔日就上門逮人，衍生警匪對峙場面，警方大動作封鎖現場，再次驚動鄰居。

王家屢次發生憾事，家中高齡7旬的阿嬤，18日目睹經歷孫子王嫌拒捕與警察周旋過程，大港里長黃良賢介入關心，直言若需要協助會聯繫台南市社會局幫忙。

輕生嬤孫出獄悲劇警匪對峙