被動元件大廠國巨（2327）盤後公告，高雄楠梓廠一名員工確診，相關人員將匡列及進行PCR檢測，國巨表示，將依相關衛生單位指示，目前僅清消，產線暫不停工。

國巨表示，接獲衛生單位通報本公司高雄楠梓廠一名同仁確診，本公司立即依衛生單位指示進行疫調、隔離、採檢及後續處置，並於第一時間進行廠區全面消毒。

採檢確診人員及密切接觸者匡列人員依高雄市衛生局通知進行隔離。

國巨強調此事件不影響公司整體營運及生產，相關細節以政府公開資訊為主，後續處理遵從中央疫情指揮中心及高雄市衛生局指示。