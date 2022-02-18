為協助衛福部推動新南向醫衛交流與產業合作政策，中國附醫18日宣布，日前與越南最大台商醫院-「震興醫院」，簽訂包含臨床醫學研討、人才培訓及健康產業等多方面交流的合作備忘錄（MOU），針對最新癌症暨細胞治療及AI智慧醫療等領域緊密合作，加上透過遠距醫療在越南落地服務，協助震興醫院在當地建置完善醫療診治與後送轉介的醫療網絡。

中國附醫表示，雙方共同簽訂包含臨床醫學研討、人才培訓及健康產業等多方面交流的MOU。雙方針對最新癌症暨細胞治療及AI智慧醫療等領域緊密合作，加上透過遠距醫療在越南落地服務後，中國附醫可提供更完整醫療能量的支援，協助震興醫院在當地建置完善醫療診治與後送轉介的醫療網絡。

震興醫院執行長陳建亨日前偕同顧問張武修教授，一起拜會中國附醫，與中國附醫院長周德陽共同簽署MOU後，隨即介紹醫院特色醫療，並安排實地參訪。

周德陽表示，在疫情前，中國附醫就服務許多越南病人來台就醫，即使疫情期間，仍然透過衛福部專案核准，協助越南「氣管軟化狹窄」病危兒童小軍軍，搭乘醫療專機來台治療。

目前也有一位越南醫師在中國醫藥大學兒童醫院訓練。越南台商宏福實業集團已連續六年和該醫院合作的「下肢淋巴水腫」象腿病童阮氏巒、劉進兩病童的國際慈善醫療案，獲得很好的迴響，成為拓展醫療外交的重要實例，預計本月底這兩名越南病童也將回診，即使受到疫情影響，該醫院仍持續務實深耕越南。

此外，中國附醫在肝臟移植及傳統中醫藥各領域，與越南都有長期的醫療交流。未來都能與震興醫院進行更深入的合作，同時分享最新醫療技術與臨床經驗至越南，也借助震興醫院在當地建立的好口碑，跨越國際齊心合作，服務廣大的越南病人與台商僑民，讓當地醫療界廣泛認識台灣先進智慧醫療與健康產業的特色。

陳建亨指出，雙方簽訂MOU，是啟動未來更實質合作的契機，震興醫院目前的癌症、心血管疾病治療都與越南醫院合作，未來希望擴大與台灣更高端的醫院務實交流，中國附醫是積極合作的對象。

2021年，震興醫院全力投入COVID-19防疫與收治病人的工作，獲得極佳成果與政府評價，在後疫情時代，更需要加速發展醫院既定目標，此行透過中國附醫國際醫療中心安排，進一步認識AI智慧醫療及上銀科技醫療機器人等新技術與臨床應用，獲得許多寶貴資訊，有中國附醫的支援後盾，相信能讓越南更加認識台灣醫療與健康產業卓越之處。

針對此宗台越的醫療合作案，雙方期望透過具體交流對接後，實質連結建置起兩國之間完整且完善醫療照顧合作網絡，為跨國醫療開啟新篇章。