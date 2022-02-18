一名吳姓男子利用IG、LINE等社群媒體，設立數十個假帳號結交高中少女，先向急於找工作賺錢的A女佯稱可買裸照，未料卻未付錢遭A女封鎖，吳竟恐嚇她要散布照片，逼她拍自慰影片，A女向老師求救報警逮人，吳男還坦承用相同手法手法誘騙另外2名高中女生，其中一人還被騙可以「露下體占卜」，而視訊裸拍7次更吳男觀賞，法院一審判吳男有期徒刑9年，仍可上訴。

根據判決書記載，吳姓男子透過IG、「微信」以及LINE」等化名帳號認識三名高中少女。吳男在109 年5月得知A女想尋求打工機會，私下告訴A女願以5,000 元代價買裸照，A女於是拍攝胸部、下體及僅著內衣、內褲之照片給吳男。

但吳男事後未依約付錢，A女立刻將其封鎖，吳男又利用其餘帳號，恐嚇A女，若不解除封鎖，就要將裸照公開，又進一步恐嚇A女裡用視訊方式，裸露自己身體並自慰給吳男觀看。

但吳男食髓知味，隔沒幾日，又用同樣的手法威脅A女，但除了透過視訊自己觀賞外，還將影像錄下。

接著吳男又向另一名B女，也恐嚇恫稱，會將她先前拍攝的裸照外流，逼迫B女也透過視訊讓吳男觀覽裸露身體，也同時遭吳男錄下。

最誇張的是，吳男對C女表示，可以協助她幫以裸露下體之儀式進行占卜，C女竟然相信，於是連續7次，以視訊方式裸露下體，讓吳男進行占卜。

最後因A女不堪其擾，且擔心真的裸，且擔心真的裸照會外流，於是向學校老師告知，經報警後，警方持搜索票前往吳男住處搜出存有猥褻影片的手機，吳男嚇得立刻坦承也對另外兩位少女做出同樣的犯行。

法院審理時，吳男辯稱自己國中時期遭同學排擠、霸凌，升學至五專後人際關係不佳，才導致人格或心理層面扭曲，希望請求精神鑑定，但醫師鑑定後認為，認為吳男智力正常，但長期有憂鬱、焦慮情緒，較無自信，多負向思考，人際較為疏離。法院也認定吳男未有明顯精神症狀干擾，不符合減刑的要件，判他有期徒刑9年，全案可上訴。