前縣長陳福海舉手向支持者敬禮，堅定神情中有對自己的期許和信心。（李金生攝）

陳福海（中左）、陳玉珍（中右）「懇談」半個小時，2人互動引起關注。（李金生攝）

金門縣潁川堂陳氏宗親春季祭祖大典今天在金城鎮陳氏宗祠隆重登場，來自全縣各地「13陳」宗親代表齊聚一堂。（李金生攝）

金門縣潁川堂陳氏宗親春季祭祖大典今天在金城鎮陳氏宗祠隆重登場，來自全縣各地「13陳」宗親代表齊聚一堂。（李金生攝）

金門縣潁川堂陳氏宗親春季祭祖大典今天在金城鎮陳氏宗祠隆重登場，來自全縣各地「13陳」宗親代表齊聚一堂。（李金生攝）

楊鎮浯縣長逐桌致敬，感謝大家對縣政的支持和鞭策。（李金生攝）

金門縣潁川堂陳氏宗親春季祭祖大典今天在金城鎮陳氏宗祠隆重登場，來自全縣各地「13陳」宗親代表齊聚一堂，縣長楊鎮浯、前縣長陳福海和立委陳玉珍等3名角逐縣長寶座的人選也同場出現，雖然在保持適當「社交距離」下，未能擦出讓人亮眼的火花，但仍為年底大選掀起一股硝煙味。

在坊間盛傳做為全島第一大姓的陳氏宗親會將在陳福海、陳玉珍之間協調出1人角逐，「2推1」說法甚囂塵上之際，2人在春季大典進行的同時，也確實在宗祠旁的至孝堂內「懇談」近半個小時，在場者還有金門縣陳氏宗親會總幹事陳成煥和陳玉珍的胞弟陳志龍縣議員等人。

陳玉珍在餐會中也公開表示，她在年前對外宣布會利用春節評估參選縣長的可能性，如今仍繼續向地方大老和鄉親俊彥請益，若做出任何決定，一定會馬上向大家報告，並強調她個人在立法院為鄉親打拚，隨時提醒自己是陳氏子孫，一定要做出光宗耀祖的事，很感謝鄉親長期以來的支持鼓勵，也期待鄉親繼續牽成和指導。

這場由陳氏宗親山外股輪值的春祭大典，楊鎮浯縣長依例出席聯誼餐會，感謝鄉親對縣政的支持和鞭策，並特別提到今年春節有3萬6000餘名鄉親返鄉，在台灣疫情緊繃的情況下，縣府團隊嚴陣以待，如今整體看來非常平順，可以稍稍鬆一口氣，而這樣的好結果均仰賴高素質的鄉親全力配合。

楊鎮浯離開時在大門口巧遇剛跑攤回來的陳玉珍，2人應媒體要求同框亮相，也開心寒喧幾句，但關注大選的鄉親都看得出來，歡欣場面下潛藏著洶湧的暗潮，2人短兵相接也成為席間議論話題。

楊鎮浯與陳福海2位前、後任縣長難得同場出現，但先後離席逐桌敬酒，始終保持一定距離，眼神也未曾交會，卻為現場帶來不一樣的氣氛。部分鄉親支持捲土重來，再戰縣長的陳福海，全程低調跑桌致意，面對宗親齊聲喊出「加油!」，也開心舉手敬禮回應，堅定神情中有對自己的期許和信心。