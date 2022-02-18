雷諾汽車(Renault)周五表示，公司在2021年重返獲利，扭轉了連續兩年因新冠疫情和晶片供應短缺所造成的虧損。

該法國汽車製造商公布去年淨利達8.88億歐元(約10億美元)，優於Refinitiv調查分析師預測的8.18億歐元。

雷諾推出大規模重整計畫，降低固定成本，並聚焦於高獲利的車款和市場，讓業績獲得提振。

執行長Luca de Meo說，儘管有半導體短缺和原物料成本上升問題，集團仍超越了2021年的財務目標。De Meo指出，集團選擇「價值高於數量」和「財務紀律」的策略，對業績起到了推波助瀾的作用。

在回復到獲利之前，雷諾在2020年大幅虧損80.1億歐元，在2019年為虧損1.41億歐元，都是近10年來首見。

去年的營益率為3.6%，也超過雷諾自己的預期；雷諾此前的財測將營益率目標定為2.8%。雷諾在2020年的營益率為-0.8%。

雖然受到銷售和獲利率下降，以及密切夥伴日產的間接影響，雷諾仍將2021年的自由現金流目標定為正數，去年自由現金流為16億歐元。而此前在2020年因為疫情困擾，自由現金流為負數的流出45億歐元。