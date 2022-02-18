下周國際新聞事件

2/21　周一 澳法德、歐元區 2月Markit採購經理人指數PMI

日本2月Jibun銀行採購經理人指數PMI

德國元月生產者物價指數PPI

英國2月Markit/CIPS採購經理人指數PMI

業績報告：優利系統

2/22　周二 韓國2月消費者信心指數

英國2月CBI製造業訂單

美國2021年12月標普Case-Shiller房價指數

美國2月Markit採購經理人指數PMI

美國2月CB消費者信心指數

業績報告：安捷倫科技、家得寶

2/23　周三 韓國、法國 2月企業信心指數

德國3月GfK消費者信心指數

歐元區元月通膨

業績報告：eBay

2/24　周四 韓國元月生產者物價指數PPI

美國API能源庫存相關

韓國政策利率決議

法國2月消費者信心

美國上季經濟成長率GDP第2次估值

美國元月芝加哥Fed全美景氣指數CFNAI

美國首次申請就業補助相關報告

美國元月新屋銷售

業績報告：Nikola、戴爾

2/25　周五 美國EIA能源庫存相關

英國2月GfK消費者信心指數

德國、法國 上季經濟成長率GDP終值

法國2月通膨初值

歐元區2月經濟信心指數

美國元月耐久財訂單

美國元月個人消費支出物價指數PCE

美國元月成屋簽約待過戶銷售指數

美國2月密西根消費者信心終值

《金融股》「雙豐」永豐金元月獲利勝出 受惠台股熱絡
《電機股》工具機展 東台7面向秀研發實力
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