下周國際新聞事件
2/21 周一 澳法德、歐元區 2月Markit採購經理人指數PMI
日本2月Jibun銀行採購經理人指數PMI
德國元月生產者物價指數PPI
英國2月Markit/CIPS採購經理人指數PMI
業績報告：優利系統
2/22 周二 韓國2月消費者信心指數
英國2月CBI製造業訂單
美國2021年12月標普Case-Shiller房價指數
美國2月Markit採購經理人指數PMI
美國2月CB消費者信心指數
業績報告：安捷倫科技、家得寶
2/23 周三 韓國、法國 2月企業信心指數
德國3月GfK消費者信心指數
歐元區元月通膨
業績報告：eBay
2/24 周四 韓國元月生產者物價指數PPI
美國API能源庫存相關
韓國政策利率決議
法國2月消費者信心
美國上季經濟成長率GDP第2次估值
美國元月芝加哥Fed全美景氣指數CFNAI
美國首次申請就業補助相關報告
美國元月新屋銷售
業績報告：Nikola、戴爾
2/25 周五 美國EIA能源庫存相關
英國2月GfK消費者信心指數
德國、法國 上季經濟成長率GDP終值
法國2月通膨初值
歐元區2月經濟信心指數
美國元月耐久財訂單
美國元月個人消費支出物價指數PCE
美國元月成屋簽約待過戶銷售指數
美國2月密西根消費者信心終值
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