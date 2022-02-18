每到了奧運會，除了看精采的比賽之外，來自各國的高顏值選手也成為觀眾注目焦點，本屆北京冬奧有日本「花滑王子」羽生結弦、混血滑雪女將谷愛凌等人，都是人氣實力兼具的好手，而今天要介紹的是荷蘭23歲「滑冰尤物」莉爾達姆(Jutta Leerdam)，她的人氣可不輸谷愛凌。

莉爾達姆被網路媒體《VBETNEWS》封為北京冬奧第一性感美女，而此媒體在夏天的東京奧運曾與《The BRIDGE》、《MEGA》評選出東奧10大最時尚運動員，當時德國「田徑女神」施密特(Alica Schmidt)就在列，可見莉爾達姆會被青睞絕非僥倖！

莉爾達姆昨天與我國好手黃郁婷同場較勁，於女子競速滑冰1000公尺亮相，她僅僅以0.64秒之差敗給日本高木美帆，最後拿下銀牌，不過她的收穫豐富，因為這是她生涯首面奧運獎牌，而且人氣也水漲船高，目前IG的粉絲已多達245.3萬人，相當可觀。

這位23歲大美女擁有181公分的高挑身材，腿也是長到逆天，加上十分健美的體態，就算IG上放的照片大多以運動為主，而非都是「辣照」，仍擄獲許多粉絲的心，此外她也擁有絕佳的實力和運動精神，時常向攝影鏡頭放送飛吻，展現十足親和力。

莉爾達姆在本屆女子500公尺競速拿下第5，昨天又奪銀，對首度參加奧運來說很不錯，她曾在世界青年錦標賽獲2金1銀2銅，過去3年歐洲錦標賽獨攬3金，世錦賽也不馬虎，豪奪3金1銀。順道一提，她的男友正好是荷蘭滑冰選手伏威赫(Koen Verweij)，兩人已交往達4年，各位粉絲可別心碎囉！