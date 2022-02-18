24節氣之一「雨水」大多是代表立春之後，冰雪開始逐漸融化、各地農民也要開始播種、耕地的時刻，這個時侯農民最希望有雨水降落，代表大地回春、春雨綿綿、春暖花開的意涵，運勢命裡專家小孟老師分享，雨水的5大禁忌，包括少吃油炸、重口味食物，以及勿減少厚衣服、勿洗太多冷水、男性不宜過度興奮，提醒大家要注意。

雨水5大禁忌：

1.不宜吃重口味食物：雨水到來代表不再嚴寒，因此不宜吃太辛辣的食材與食物，過補的食物也要開始減量。

2.少吃油炸食物：雨水之後氣溫逐漸上升，因此不宜吃太多高油脂食物，以免上火而產生便秘。

3.切勿減少厚衣服：雨水後溫度漸漸回暖，但太早將厚衣服減少容易著涼感冒，尤其日夜溫差仍然很大，還是要保暖。

4.男性不宜過度興奮：古人認為雨水之後容易下雨，雨水會導致周圍濕氣較重，濕氣也容易傷害人的陽氣，使體質較差的男性頭暈、腰酸背痛，過於興奮容易傷到精氣。

5.不宜洗太多冷水：這段時間仍會有忽冷忽熱的狀況，因此年老孩童洗手或洗澡太冷，冷水會傷害到筋骨，影響筋脈血液循環。