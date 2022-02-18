直播拍賣主丟丟妹（李明珊）12日因宣布無限期停播掀熱議，即便復工話題仍不斷，昨（17日）被網友爆料停播主因是她爸經營的賭場遭人持槍搜刮近千萬，彰化警方已證實，但否認跟丟丟妹停播有關。對此，丟丟妹爸（以下簡稱：丟爸）列出4點：沒有開賭場、被搶的是弟弟家、當天弟弟跟家人打麻將、沒有被搶千萬，強調全部都是誤會，考慮要告亂造謠的網友。

根據《ETtoday新聞雲》報導，弟弟家人4日在家打麻將，忽然被2名蒙面男子分別持長短槍入屋行搶，損失約數萬元，丟爸不滿網友在臉書粉專「靠北直播主」亂寫，「我如果知道是誰，我一定告他。」不過根據《中時新聞網》掌握的消息，彰化警方證實丟爸被人搶劫，目前已鎖定特定嫌犯追緝中，但地點為推筒子賭場，賭資百萬不到，初步研判跟丟丟妹停播沒關聯。

丟丟妹12日無預警拋出「無限期停播」震撼彈，但在3天後復工，自嘲快1個月沒有直播，公司都快破產了，因考量旗下約100名員工年前非常辛苦，希望他們可以放長一點的假，才決定休至元宵節再開工。想不到復工沒幾天就爆出丟爸遭持槍劫財的事件，還牽扯到丟丟妹，根據《三立新聞網》報導，丟丟妹經紀人表示全部交給警方處理，之前公布的無限期停播是因為工作壓力才讓員工休假。

事實上，丟丟妹上月就在直播中哭訴去年發生很多不好的事情，曾遭同行找江湖兄弟砸場、賠了很多錢，並強調自己薄利多銷，為了壓低價格累積很多壓力，有時候還要跟買貴的客人致歉，內心深感委屈，甚至發毒誓若把商品調包，家裡就會死人，未來假設再賠錢，就要退出直播界，專心當家庭主婦。