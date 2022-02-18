台南首起小學生確診，男童與父親接觸高雄案19732而被傳染。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南另一起新增個案，為案19948為安南區30多歲女性。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南另一起新增個案，為案19948為安南區30多歲女性。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

2月14至16日曾前往安南區安和路五段「宇宙觀佛道雙修學會」民眾，可打防疫專線安排相關篩檢。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增2起確診病例，首傳小學生確診。案19949就讀歸仁紅瓦厝國小，父親為16日確診歸仁區30多歲案19862，父親二採陰轉陽確診，未接種疫苗的兒子17日發燒二採確診，2人均屬高雄市案19732傳播鏈，14日同波匡列10人，已2人確診，8名居隔者密切監測中。男童14日曾短暫到校1個多小時，學校今起停課3天，案19949共匡列41人，23人居家隔離。

另一起新增個案則屬北部傳播鏈，案19948為安南區30多歲女性，打過2劑疫苗，13日跟台北的案19816一起吃飯唱歌，16日因案19816確診被通知匡列隔離，17日確診，衛生局今天公布其14、15日足跡，曾到過安南區中州寮市場、北區食為天臭臭鍋、元大銀行安南分行、東區格那修手作蛋糕等，匡列相關接觸者71人，13人居家隔離、3人自主健康管理、55人自我健康監測。

衛生局提醒，2月14至16日曾前往安南區安和路五段「宇宙觀佛道雙修學會」民眾，請於2月18日15時至19日17時，致電防疫專線06-2880180，安排後續相關篩檢事宜；另，曾於2月13日晚間搭乘高鐵1257車次11車廂的市民，也請落實自我健康監測、購買居家快篩試劑自我檢測。