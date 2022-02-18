54歲男星汪建民昔日以《台灣靈異事件》中的「鐵頭警官」一角走紅，近年他因欠債新聞常鬧上新聞版面，連破產的澎恰恰先前也曾提到他的名字。今(18日)有網友在爆料社團曬出汪建民手拿借據的憔悴近照，稱他從1月開始失聯，讓他討不到錢，請求網友分享要求汪建民盡快還債。

汪建民早年曾公開和大他12歲的寶媽交往，但3年感情最終畫下句點，傳聞是因金錢觀不同導致情變，2020年汪建民傳出財務吃緊，他早先因借錢未還被告，又傳他向至少10家高利貸業者借款，求證汪建民，他說：「我不可能躲的，就遇到了只好面對」，認了借高利貸。

網友爆料汪建民失聯2個月。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

傳汪建民所欠下的數字近2000萬台幣，但未得到當事人證實，汪建民先前被問挨告一事，他解釋自己的財務狀況跟投資失利無關，是「不懂理財加高利貸」，才使自己陷入困境。而澎恰恰去年因破產驚傳想不開，傳訊息給沈玉琳舊愛佩真借錢，要求匯款到汪建民帳號，佩真後來受訪解釋：「澎哥告訴我，現在汪建民是他唯一信任的人。」

澎恰恰當時表示在汪建民牽線下認識了6家地下錢莊，借了數千萬，才因債滾債欠下高達2.4億台幣債務。而汪建民自己近年也在鏡頭前銷聲匿跡，據《ETtoday星光雲》報導，一名網友今稍早在「爆料公社」發文稱自己是汪建民的債主，「尋找藝人汪建民，1月開始到現在，電話不接訊息不回，大樓管理員說他沒回來，因為汪建民有欠我錢，麻煩分享，藝人欠錢。」並分享兩人最後一次在Line通話是今年的1月5日，之後汪建民就不讀不回，另外還有一張汪建民拿借據的照片，但求證汪建民本人他未接電話，訊息則是已讀不回，不知網友留言真偽。

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