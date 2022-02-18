嘉義縣蔡姓女老師不滿同任教職的張姓丈夫與黃姓老師有染，傳訊息嗆黃師「讓你的小孩每天活在恐懼的陰影是我的目標」等內容，黃害怕提告，雖然蔡師辯稱只是希望黃出面處理關係，但桃園地檢署認為，單純恐嚇用意，依恐嚇危害安全罪起訴。

蔡女不滿曾獲優良教師的黃女與丈夫有染，曾在2020年向媒體投訴。此外蔡也私訊嗆黃，「我的政治勢力可以自由進出縣長、處長室都沒問題。」、「跟校長詳談後，我知道他非常害怕，我有跟他表明我的政治勢力。」

蔡也嗆「我要讓你們兩個都沒有工作，要你感受被先生強逼著離婚，讓你的小孩每天都活在恐懼的陰影」。還稱舅舅是大法官，會告到他們都沒工作。也對黃說，「不在乎我教到妳的孩子嗎？」、「如果有一天你要跟我開班親會一定很精彩。」

檢方調查時，蔡女否認恐嚇，稱是希望黃出面解決與張的不正當男女關係。但檢方認為，多次說將擔任其子女老師施加不當教育手段等言論，內容並非單純希望黃女出面，而是單純為了恐嚇黃而發送的訊息，因此依恐嚇危害安全罪提起公訴。