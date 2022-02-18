因應解封及國門打開的檢測市場需求，衛福部近日已開出200萬劑標案，其中以泰博(4736)拿下7成標案、約140萬劑居冠，另外，寶齡富錦(1760)則是拿下3成，約60萬劑。

衛福部部長陳時中近日表示，下半年起國門非開不可，以免經濟競爭能力差人一大截」。市場預期，衛福部後續還會釋出標案，為國內廠商業績添動能，加上企業、通路等需求延續，國內家用快篩廠業績進補，今年業績看旺。

因應Omicron變異株高傳播力，指揮中心打算將「快篩試劑」取代「PCR」採檢，並將增加篩檢頻率，逐步取代PCR，也釋出將準備約800萬劑的共同契約，春節這段時間也準備50萬以供應使用。

泰博為台灣最大的COVID-19抗原快篩製造商，旗下家用抗原快篩品質與國際大廠相當，能夠檢測Omicorn變異病毒，自疫情蔓延以來，獲得中央、地方政府機關、企業及一般民眾廣泛使用。目前在台灣各級醫療院所與公家機構標案市占率約65%、藥局與超商通路市占率達70%。

寶齡合到不少府機構、企業的抗原快篩訂單，對營運有正面的貢獻，工廠已積極趕工，由於政府單位及企業也些入帳時程較長，預估主要營收貢獻可能遞延2~3個月，由於政府單位及企業部分入帳時間較長，主要營收貢獻有可能遞延2~3個月。另外，腎病新藥拿百磷美國因專利2月到期，權利金不用再分一半給原發明人，對今年獲利表現也有挹注。