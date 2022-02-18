NAND Flash產線原料受汙染事件餘波未平，威騰開出漲價一槍後，美系記憶體大廠美光(Micron)也傳出喊漲，NAND晶片報價漲聲四起，加上供應商、客戶端庫存減少，群聯(8299)、威剛(3260)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、宇瞻(8271)等台系NAND相關廠商有望直接受惠。周五除了華邦電、旺宏股價高點不墜，威剛、宇瞻也登上半年新高價，威剛更離百元俱樂部僅差一元之隔。

WDC(威騰電子)日前表示位於日本境內四日市與北上市與Kioxia(鎧俠)合資之NAND Flash產線，在1月下旬發生部分物料受汙染，影響部分產能。事件發生前，TrendForce預估全年NAND Flash市場呈現微幅供過於求態勢，第一季至第二季均價較有走跌壓力，然WDC物料汙染影響重大，加上先前Samsung於西安疫情封城也促使NAND Flash價格跌價幅度趨緩，第一季價格跌幅將因此收斂至5-10%。此外，據TrendForce發布WDC與Kioxia去年第三季的合計市占高達32.5%，在此事件的影響下將可能使第二季NAND Flash價格轉為翻漲5-10%。

威騰開出漲價一槍後，依供應鏈說法，美光調漲NAND Flash價格，合約價漲幅約17%-18%、現貨價25%以上，高於市場預期的15%左右，美光是目前已知漲價幅度最大的業者，且以市占來看對市場影響大，美光傳出漲聲，恐造成後續漲價聲浪四起，然也使供應鏈廠商受惠。而針對NAND晶片報價傳言，美光沒有正面回應，僅強調「公司營運未受同業工廠汙染事件影響，將持續提供客戶最佳解決方案，與客戶簽訂長期協議的策略有助於在產業不確定時期，使客戶對供應保有信心。」

記憶體模組大廠威剛(3260)強調，NAND Flash供應商公告生產線問題，目前正在評估影響程度，但威剛貨源多元且穩定，無供貨疑慮，預期此事件有助於NAND Flash後續價格發展。公司看好在價格基期偏低的態勢下，今年上半年備貨需求將陸續回籠，整體而言，2022年DRAM及NAND Flash兩大記憶體都會是不錯的一年。公司1月營收33.21億元，月增1.65%、年增13.3%。威剛股價在農曆年前打底後上攻，周五更是開高走高拉出長紅K線，日KD指標維持高檔，收漲8.43%，以99元當日最高收場，距離重返百元僅差一元之隔，創下去年8月中的半年新高價。

記憶體模組廠商宇瞻1月合併營收9.12億元，月增31.1%、年增38.5%。下周五(2月25日)將於證交所召開法說會，去年獲利創高有望，且具備高殖利率潛力，周五股價突圍翻紅收漲3.45%報51元，同樣創下半年新高價。

華邦電、旺宏金虎年來股價也漲勢凌厲，開紅盤來股價已飆漲18.25%、7.5%，外資連日敲進，個股連續多日笑納紅K線，股價高點不墜。