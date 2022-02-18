補教名師高國華與正妹教師陳子璇，選在西洋情人節辦離婚手續，長達11年的「補教人生」婚姻正式畫下句點，對此，昔日慘遭前夫高國華背叛的蔡郁璇表示：「挑情人節離婚登記很奇怪耶，感覺很諷刺」。

補教名師高國華2010年被目擊在高速公路與陳子璇「喇舌」，讓這段婚外情因此曝光，事發一個月便跟第二任妻子蔡郁璇離婚，不到1年又梅開三度跟陳子璇結為夫妻，將她從小三正式扶正，沒想到這段婚姻維持9年便告吹，兩人更選在情人節辦完離婚手續，正式恢復單身，強調兩人是和平分開，也給了彼此最好的祝福，可以說是好聚好散。

蔡郁璇表示高國華與陳子璇選在情人節離婚相當諷刺 。(本報系資料照)

前夫高國華在情人節這天宣布離婚，第二任妻子蔡郁璇也在同天曬出自拍照，寫下：「祝大家情人節快樂」，由於時機點湊巧，引發網友關注，根據《自由時報》報導，她表示當時和高國華離婚為了避開9月9日結婚紀念日，刻意選在8月31日，更直言：「挑情人節離婚登記很奇怪耶，感覺很諷刺」，目前身邊雖有護花使者，但她表示婚姻不是感情的保障，因此不會急著再婚。

高國華母親日前過世，趁著陳子璇回台奔喪時辦好離婚手續，他表示事後心情還好，未來會把重心放在英文教育上，至於贍養費分配的部分，他表示兩人財產本來就是各自獨立，所以沒有這個並沒有此問題存在。