國民黨啟動年底選戰布局，傳出擔任中央選戰策略會報執行長的立委傅崐萁，上週參加高雄市黨部主委許福明邀約議員餐敘會上，力薦無黨籍立委高金素梅參選高雄市長，對此，傅崐萁辦公室澄清，傅崐萁當天是去聆聽基層的意見，隻字未提到任何人的名字，絕對沒有預設立場，更沒有口袋名單。

傅崐萁辦公室表示，傅崐萁期盼地方能有共識，齊力打贏年底選戰，當天聚會傅到場聆聽基層對於年底選舉的看法，絕對沒有提到任何人名，而人選的討論是在場議員提出來的，在聆聽在地意見後，才有可能進一步徵詢各方推薦人選的意願。

傅崐萁也在臉書表示，面對傲慢獨裁、機關算盡、無恥腐敗的民進黨，年底的九合一選戰，情勢異常的險峻、危急，不單單是國民黨的勝敗與存亡，也是民生安全與地方發展的重要環節，更是中華民國生存發展的關鍵一役。

傅崐萁強調，此次他臨危授命承擔大任，加入「中央選戰策略會報」，為黨內作選區溝通、協調、整合、提名、危機處理等工作，更扛起背水一戰、絕地反攻的重責。

傅崐萁指出，除了要振衰起敝、撥亂反正，國民黨更要團結所有力量，找回民眾信任；為贏回民生、贏回台灣、贏回中華民國而努力，也唯有團結一心，才能真正守護中華民國。