雲林縣環保局出借環保餐具服務辦法。（周麗蘭攝）

雲林縣環保局表示，使用過後的環保餐具只要稍微清洗或擦拭即可，酌收清潔費的用意是提供下次租借者安全使用的器材。（周麗蘭攝）

雲林縣環保局去年十月率全台之先推出「你吃飯我洗碗」的出借環保餐具服務，有PET餐具、不鏽鋼餐具兩種，每次以整組含筷子、湯匙、杯子、碗、盤子提供租借，免租金但僅酌收清洗費，去年10月至今租出1萬6000多組，大多是社區活動、學校園遊會。

雲林縣無垃圾焚化爐，每日垃圾產量310公噸，其中一次性餐具占2成，雲林縣環保局為了民眾與觀光遊客體驗垃圾源頭減量的友善消費模式，去年10月腦力激盪出租借餐具服務。

環保餐具租借服務採預約制，最遲於租借日期前 5 日申請，租借時提供整組的PET 餐具或食品級不鏽鋼材質餐具，包含筷子、湯匙、杯子、碗、盤子，租金0元，但酌收清潔費100組1000元、200組1500元、300組2000元。

環保局表示，使用過後的環保餐具只要稍微清洗或擦拭即可，酌收清潔費的用意是提供下次租借者安全使用的器材，以300組的運費加清洗費為例總價5000元，僅向租借者酌收2000元，其餘由環保局吸收。

去年10月迄今已出借1萬6000多組餐具，大多是社區、學校來租借，約20多個申請案，大部分租300套至500套，環保局接獲申請後會把餐具送到活動地點並回收。

環保局表示，可能是疫情之故，有些民眾對於租借環保餐具有些卻步，環保局也鼓勵民眾自備環保餐具，只要達到一次性餐具的減廢目標即可。