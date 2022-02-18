中央流行疫情指揮中心今天公布，本周新增63例境外移入Omicron個案，以及54例本土Omicron個案，而Delta連續3周掛零。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增63例Omicron個案中包含先前返國的中華女足隊。

羅一鈞說明，本周驗出的中華女足確診隊員的基因序列為BA.2，也就是Omicron的亞型；目前BA.2的主要來源國以菲律賓、印度為主，少數來自歐洲及東南亞國家，未來將朝這些來源國進一步做比較。目前國內累計驗出802例Omicron，其中包含300例本土及502例境外移入個案。

502例境外移入Omicron個案中，多數皆在7天或10天以內確診，但本周新增1例在第15天確診。羅一鈞說明，該案是因為同住家人確診，延長隔離期間再度採檢，才由陰轉陽，因此看起來是在隔離期間被家人傳染到，而不是病毒潛伏期特別長。

本土方面，本周新增1例中重度以上個案，羅一鈞說明，該案為2月15日已公布的死亡病例（案18138），主要死因為吸入性肺炎；目前本土病例累計2例中重度以上個案。