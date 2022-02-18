為響應政府ESG政策，為動物保育、人道精神的國際趨勢來接軌，葡萄王生技宣布，旗下申請健康食品相關認證，將以人體食用研究實驗為優先，不進行、贊助或委託外包第三方單位，進行非法規明文要求的動物實驗，若因法規尚未修法完成，仍無可避免則要求執行動物試驗，執行單位也將遵守3R原則，即取代、減量以及精緻化。

據了解，美國善待動物組織（PETA）及其在台夥伴友善動物協會（KiTA）溝通後，台灣生技健康食品公司、知名運動飲料康貝特和靈芝王的產品製造商「葡萄王生技」，禁止了非法律明文要求的動物實驗，有了上述新政策的表明。

除葡萄王生技業者響應禁止動物試驗，據了解，統一企業、佳格食品、維他露等食品公司以及醫美也響應。

生技業者指出，食品、醫美等產業，近年來響應動物保育、人道關懷等精神，儘量減少動物試驗，理由很簡單，食品原料、醫美成分(如玻尿酸等)，並非新成分或產品，在實驗室模擬、技術成熟後，通常會與醫療系統或到訪間誠徵自願者，進行效果測試與回饋等試驗，可跳過動物試驗這一環。

不過，對於因應疾病研發的藥品，由於新配方、新成分組成，或者需主管機關緊急授權的疫苗，生技業者指出，動物試驗一定要進行，因為得經由動物試驗確保其安全性，才能在主管機關的批准後，進行傳統三期的人體試驗，通過各種關卡後才能達上市階段。