國際權威財經媒體《亞洲資產管理雜誌》(Asia Asset Management,AAM)日前公布2022 Best of the Best Awards得獎名單,台灣首創也是目前台灣唯一退休金自選平台的私校退撫儲金自主投資計畫,再度榮獲台灣最佳退休金計畫管理者(Best Pension Plan Sponsor),已是連續五年獲得此大獎肯定,顯示中長期穩健投資績效連年獲得青睞。

群益投信董事長賴政昇表示,群益投信自2017年起擔任私校退撫儲金專業投資顧問以來,私校退撫儲金自主投資計畫屢次榮獲國際大獎肯定,突顯此投資計畫不僅在台灣退休界立下成功典範,其穩健的投資成果也廣獲各界認可,對群益投信在穩健收益產品與退休金投資操作能力也是莫大肯定。即使近二年金融市場受到全球疫情反覆、通膨高企疑慮等干擾而波動劇烈,私校退撫儲金仍繳出穩健的投資成績,也因雙方合作順利,群益投信已二度獲得私校退撫儲金專業投資顧問的續約。

賴政昇指出,隨著醫療進步、人均壽命延長,百歲人生或將成為常態,再考量通膨風險、醫療照護需求,退休金準備更須即早啟動,透過複利效果進一步厚實退休資產。因此,群益投信長年致力於退休理財觀念推廣及產品發行,也積極發展退休相關業務,除擔任私校退撫儲金專業投資顧問外,並擔任信託公會員工福儲信託專業投資顧問,同時也是基富通好享退─全民退休投資專案的參與投信業者,秉持資產管理機構的投資專業,提供大眾更全面、更符合需求的退休理財服務。

私校退撫儲金管理委員會林宜男董事長強調,此投資機制是台灣第一個開放自主的退休金投資平台,提供保守型、穩健型和積極型三種類投資組合基金,私校教職員可依個人生涯規劃或風險偏好進行自主選擇。自2013年3月開辦以來至2021年底止,三種投資組合累積績效都繳出優異成果,保守型為19.74%、穩健型為70.21%、積極型為77.13%,表現深獲私校教職員的信賴與肯定。

基於提供私校教職員更加簡便及更有效率的退休金投資新選擇,私校退撫儲金在2017年9月領先全台,推出人生週期基金,以原有的3種類組合型基金,作為基本成分基金來組合成人生週期型組合,並在2020年成為預設投資組合選項。

且為讓退休金投資規劃更符合當前社會趨勢,私校退撫儲金也持續優化人生週期基金的設計,協助私校教職員尋求更佳的退休福祉。在考量全球投資環境、通貨膨脹風險,以及退休年齡延後等因素後,為降低私校教職員未來退休金不敷使用的尾端風險,進一步提升退休保障,人生周期基金在2020年1月起實施新的年齡級距配置,讓私校教職員能在與年齡相對應的風險下,尋求合理的報酬,進一步達到退休理財的目標。