33年前與巴戈飾演兄弟... 謝祖武赴靈堂淚崩憶師父 「從沒那麼被重視過」

資深藝人巴戈16日晚因胰臟癌病逝，謝祖武日前在臉書發文悼念，「從沒有前輩對我這麼好」，他今（18日）下午感傷赴靈堂致意，離開前忍不住紅了眼眶，哽咽說：「覺得欠巴大哥很多沒什麼機會還給他，當然難過，因為出道以來，他帶著我，謝謝大家。」

巴戈生前在《郵差》系列電視劇中飾演大哥，謝祖武扮演他的弟弟，兩人交情甚篤。謝祖武回憶與「師父」巴戈的點底滴滴，表示巴戈是很忙碌的從業人員，不管多忙碌，從來沒有遲到早退過，誇他很照顧晚輩，「我出道以來，第一次有前輩請我去吃飯就是他，而是中午不是晚上，年輕人食量比較大，他說『小武中午我們走去旁邊小吃店吃麵食、切魯菜』，我當時吃了很多，他還叫我不要噎到。」

謝祖武也說永遠不會忘記巴戈對他照顧，他當兵前，巴戈邀他去他家，「我沒有那麼被重視過，那是第一次，也是最後一次。」而兩人最後一次見面大約是9個月前，和紀寶如、謝祖武的太太一起吃飯，當時巴戈看起來毫無異狀，沒想到如今天人永隔，講到這謝祖武悲傷到說不出話。