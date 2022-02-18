留下王男一人在機車行，他身無分文。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一對姐弟戀情侶跑去機車行說是要買機車代步詢問能否試騎，結果這名女友騎上車後也不等男友上車，自己催油門一去不回頭，留下男友一人在那，怎麼等都等不到女友回頭，這名女子趁著晚上店家打烊時騎車回去，沒想到被店員發現通報抓人，店家認為他們身上根本沒帶錢，氣得提告詐欺。

高雄日前一對情侶檔9日16時許到大寮區力行路上一間機車行，說是要買機車代步，先由48歲的王男試騎後，就把機車交給60歲的郭女試騎，沒想到郭女騎上車後頭也不回頭，留下一臉茫然的王男，來不及上車的他，只能乖乖留在原地等，但等了約30分鐘女友沒回來，且他身上沒半毛錢，店家氣得報警。

車行老闆認為，王男身上沒有帶錢，根本就是別有居心，怒對這對男女提出詐欺告訴，而王男一開始還不肯出賣女友身分，最後還是乖乖配合警方查出郭女的身分資料。

就在警方要逮人前，郭女疑似是良心過意不去，當天晚上接近21時許，想將機車偷偷騎回機車行，不過剛好被車行人員發現立即報警，當場被逮個正著，事後她還聲稱是迷路，騎到楠梓去才找不到回來的路，不過警方對此說法保留，將這對鴛鴦大盜依詐欺罪移送法辦。