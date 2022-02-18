新北市立黃金博物館即日發出「金粉召集令」！入館遊客只要上網追蹤博物館IG，即現場贈送精美物品；配合3月14日白色情人傑，2人同行參觀金屬工藝館再送「白色情人禮」，邀請民眾到場參觀。
新年開春，水金九礦山學基地共學館落成，周邊新建構的生態園區綠意盎然，園區櫻花在山間步道繽紛盛開，為吸引「金粉」來館參觀，黃金博物館即日起推出「金粉召集令」活動，入館民眾只要至金屬工藝館，出示「已追蹤成為本館IG粉絲」的畫面，即可兌換限量精美小禮物。
此外，為迎接「白色情人節」到來，即日起到3月14日前，2人同行參觀金屬工藝館，再獲贈「白色情人禮」1份，歡迎舊雨新知到水金九，感受博物館煥然一新的氛圍。
黃博館表示，歡迎入館參觀黃金館220公斤大金磚及各類珍藏礦石，觀賞共學館「憶．臺金」照片展及「煉金術-點石成金的秘密」主題特展等，並感受獨特淘金體驗！詳細活動訊息可查詢臉書專頁。
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