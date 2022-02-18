屏東市區保存最完整的客家歷史建築「邱姓河南堂忠實第」，重新修復開館，邱家後代選在老屋外合影留念。（林和生攝）

屏東市區保存最完整的客家歷史建築「邱姓河南堂忠實第」，斥資超過1400萬元、歷經1年修復，18日重新開館，並以「火燒庄頭的故事」常設展，揭開百年宅第歷史價值，也讓老建築再現風華。

毗鄰中正國中的邱宅，為六堆抗日大總理邱鳳揚次子邱元壽家族宅第，建於1915年，至1918年完工，是一座橫向開展的二堂二橫合院屋，曾一度面臨拆除命運，後經多方人士奔走努力，2000年整修改為鄉土藝術館，2003年間更由屏東縣政府登錄為歷史建築。

屏縣府文化處長吳明榮說，邱宅過去經多次修復，但屬部份修繕，近年因天候造成淹水，以致建物受損保存不易，修復工程主要進行屋脊、屋面瓦作整修、牆體補強、排水系統改善、牆面粉刷，並找來傳統工藝匠師彩繪、泥塑及木構件等工藝裝飾修復，如今以嶄新面貌示人。

指著邱姓河南堂忠實第，吳明榮表示，整棟建築外觀密實嚴謹，內部雕飾細緻精巧，鮮明紅瓦搭配樸實洗石子墻，樑柱間精雕細琢的木構件，加上交趾陶墻飾與屋脊剪粘，為向來樸實的傳統客家建築，增添華麗裝飾。

重新開館的邱姓河南堂忠實第，不只展現地方客家文化，更承接文化傳承與教育推廣使命，文化處透由梳理在地歷史故事調查與採集後，以「火燒庄頭的故事」為主題，為活化後的老宅第，延續並傳達傳統工藝之美。

84歲邱家後代邱文英看著從小住的宅院重新修復，他感動地說，當時歷經風災、建築損毀，家族無力修復才決定捐出，如今看到老屋重生，心裡滿是欣慰。