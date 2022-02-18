印尼18日（周五）公布，2021年印尼呈現十年來首次經常帳盈餘，不過去年第四季因債市資金流出，加上進口與運費成本上揚，使國際收支承受壓力。

印尼央行資料顯示，去年經常帳盈餘達33億美元，約合國內生產毛額（GDP）的0.3％，主要受惠於商品價格上漲以及來自貿易夥伴的強勁需求，這也是2011年來首度呈現經常帳盈餘。此外，2021年的國際收支餘額達135億美元。