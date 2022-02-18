印尼去年呈現經常帳盈餘 十年來首見 15:462022/02/18 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼18日（周五）公布，2021年印尼呈現十年來首次經常帳盈餘，不過去年第四季因債市資金流出，加上進口與運費成本上揚，使國際收支承受壓力。 印尼央行資料顯示，去年經常帳盈餘達33億美元，約合國內生產毛額（GDP）的0.3％，主要受惠於商品價格上漲以及來自貿易夥伴的強勁需求，這也是2011年來首度呈現經常帳盈餘。此外，2021年的國際收支餘額達135億美元。 台南與警對峙持槍匪起底 母去年攜孫輕生 剛辦周年忌 《國際產業》雷諾去年重返獲利 結束連2年虧損 #經常帳盈餘 #印尼 #國際收支 #億美 #去年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 通膨吃薪 2021年實質經常薪資5年來首衰退 17:402022/02/17 財經 福裕去年虧轉盈 今年拚獲利更上一層樓 12:352022/02/18 財經 抗中俄 傳拜登擬2023財年提7700億美元國防預算 12:032022/02/17 國際 谷歌跟進蘋果修改隱私政策 Meta市值恐蒸發2300億美元 18:512022/02/17 財經 《金融》國銀對中小企業放款 去年寫8763億元次高 08:012022/02/18 財經 《類股》油價推升PTA報價續揚 加工絲廠嚐甜頭 10:172022/02/18 財經 沃爾瑪上季成本暴增但成功恢復獲利 10:152022/02/18 財經 Doordash去年營收大漲69％ 估今年訂單總額成長 09:292022/02/17 財經 《半導體》精材今年營運成長有挑戰 Q1為全年低點 16:482022/02/17 財經 賭癮大爆發 美國去年賭博業營收再創高 21:502022/02/17 財經 《電子零件》健和興第1季可望優於去年同期 股價逆升 10:002022/02/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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