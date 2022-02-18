超商萊爾富瞄準網購商機，今（18）日宣布新推出「萊賣貨」行動APP，為慶祝改版升級，即日起至2月28日止，萊賣貨會員於門市寄件可享有免運優惠。

萊爾富的「萊賣貨」從2020年9月上線，原本僅提供PC介面平台，今天宣布擴大改版優化，推出更貼近行動裝置消費者使用習慣的萊賣貨APP新功能。

另外萊爾富「萊賣貨」也從原先的純寄件服務平台，躍升為提供賣家更具系統性、操作流程更順暢的寄件服務平台。先前已加入過萊賣貨的賣家，只要在首次登入時，輸入電話號碼與個人信箱、銀行帳戶資訊，即可快速使用萊賣貨新官網服務。

「萊賣貨」新官網已上線測試一段時間，根據公司內部資料，改版開站不到1個月時間，買賣家會員數成長超過1.2萬人，包裹量更較之前足足成長30倍。

新的「萊賣貨」主打三大優勢，一為撥款/費用優勢，目前不收取平台使用費、上架費以及成交手續費，僅限制設定商品最低販售金額門檻為60元，與非聯邦銀行帳戶的匯款手續費為每筆訂單10元。寄件價格較超商同業低廉。

其次、新版「萊賣貨」建置完善系統，整合金流、物流、資訊流三大服務，提供使用者便利的帳務查詢與了解商品貨態，如新增「買家頁面」，不管透過電腦或手機，能即時查詢訂單與貨品收送狀態，「萊賣貨」APP就像賣家的行動辦公室，能隨時隨地掌握最新貨態。

三、快速建立賣場、分享便利優勢，當賣家建立賣場、上架商品，能將商品連結轉貼或分享到FB、IG、LINE社群媒體平台進行導購，買家透過購買連結即可下訂，同時在萊爾富全台超過1500個門市據點均能寄取件。

未來萊爾富將以建構「萊賣貨數據共享大聯盟」為核心導向，集結超商會員積點、物流配送與通路據點等優勢，提供疫後重生的小型賣家透過超商一條龍的數據共享平台服務，更了解消費輪廓，同時快速建立自己的個人賣場，以超商資源與數據驅動行銷效率，進而帶動商機。

為歡慶「萊賣貨」平台改版開站慶，即日起至2月28日前，萊爾富除了推出萊賣貨會員於門市寄件享有免運優惠外，同步祭出會員專屬三大優惠，好康1：活動期間新註冊成為「萊賣貨」會員，可獲得Hi Cafe指定咖啡買1送1優惠券乙張；好康2：於活動期間在「萊賣貨」平台完成建立賣場，就贈萊爾富會員點數7000 Hi點（符合活動資格的會員，每一帳號限獲得乙次），相當於35元（200 Hi點折抵1元），可於全台萊爾富門市使用；好康3：活動期間，會員於「萊賣貨」平台完成寄件，可享每件贈20元滿額購物金（消費滿120元(含)以上可用）。