台日經貿會議今日舉行視訊閉幕式，台日關係協會會長邱義仁表示，日方提出暫停8年的台日經濟夥伴委員會（EPC）可望重啟，舉行第三次台日經濟夥伴委員會，這是非常重要、有意義的事。

邱義仁指出，EPC之前就是談TPP（CPTPP的前身）等問題，所以若能先重啟EPC，對於台灣推動加入CPTPP，也可以說是帶來正面曙光。

日本台灣交流協會會長大橋光夫重申，日本政府歡迎並支持台灣加入CPTPP，感謝台灣在解除日本食品進口管制邁出了重要的一步，有助深化日台關係，日台合作蘊含各種可能性，可成為帶動世界經濟的引擎，在此體認下，他建議恢復EPC，並在世界貿易組織與亞太經濟合作等雙方都參加的框架下，加強日台各種產業合作。

至於開放福島食品進口是否就能參與CPTPP等議題，邱義仁回應，加入CPTPP很大障礙就是食品管制問題，當然還有一些其他工作要完成，但如果連解禁都不做，就連談都不用談。有人說解禁福島食品也不能馬上加入CPTPP，但解禁才可以開始往前走，例如TIFA可以重新開始，不解禁，TIFA就不能動，大家或許一直要求的是馬上得到什麼，卻沒看到不解禁會馬上失去什麼。