南台灣最大危老都更建案、三地開發（1438）位於高雄三民區高雄客運舊址基地，18日與永豐銀行、華南銀行、台灣企銀、兆豐銀行、彰化銀行等5家金融機構簽約，聯貸65億元，該案將規劃643戶大樓住宅產品，總銷金額近百億元，預計今年329檔期預售，第三季動工興建。

三地開發地產董事長鍾育霖18日表示，18日與永豐銀行、華南銀行、台灣企銀、兆豐銀行、以及彰化銀行等5家銀行團，完成65億元聯貸簽約，聯貸資金將用於高雄市三民區九如路高雄客運舊址2139坪的基地危老案重建。

鍾育霖指出，此案為南台灣最大危老都更建案和危老都更聯貸案，獲得銀行團熱烈支持與踴躍參貸，彰顯三地開發與銀行團，同心力挺政府推動危老重建政策的決心。

他說，「三地開發高雄客運舊址」危老都更案，將規劃643戶，每戶坪數介於30坪到65坪之間，地上31樓、地下6樓的集合式住宅，總銷金額近百億元，預計今年329檔期預售，第三季公開進場與動工興建。

鍾育霖表示，「三地開發高雄客運舊址」危老都更案，2021年4月下旬，獲高雄市政府通過重建，為高雄市三民區重大開發案，更是高雄市中心精華地段稀有兩千餘坪基地規模，至高雄車站僅1公里，周邊有農16、美術館，商圈及生活機能發展成熟，將委由享譽國際的台灣建築大李祖原設計打造。

鍾育霖指出，三地開發重視品牌的經營，從選地、地段，都會進行全面且嚴謹的規劃和評估，體貼購屋族日後保值和保障，此外，從營建原物料的選用、工程調度嚴謹把關，在市場上打出好口碑。

他說，為了響應政府推動危險及老舊建築重建，三地開發期望能夠發揮領頭羊的角色，透過深化塑造地域環境與景觀，為提升生活居住品質、促進城市永續發展而努力，積極實踐永續經營目標。

「三地開發高雄客運舊址」危老都更案，將由三地開發與三地集團關係企業高雄客運合作，共同開發。

鍾育霖表示，三地開發與三地集團，正轉型成為綠能集團，為了接軌國際節能減碳趨勢及響應打造低碳城市，未來建案都會以環保、節能、永續為出發點，以取得綠建築標章、全方位智慧綠能建築為方向，以具體行動，循序漸進走向集團轉型新能源目標。