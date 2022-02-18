因供應鏈問題影響電視機和自家串流媒體設備銷售，Roku上季營收和本季展望均不如市場預期，周四盤後股價暴跌22.26%，為112.50美元。

在周四一般交易時段，Roku股價收跌10.37%，為144.71美元。

Roku公布去年第四季營收年增33%，為8.653億美元，但不如市場預期的8.94億美元。

第四季活躍用戶年增17%，為6010萬個，超出市場預估的5950萬個。

調整後每股盈餘為17美分，優於市場預估的9美分。

晶片短缺等全球供應鏈問題以及運費持續上漲，使電視機等電子產品生產受到衝擊，並帶動Roku串流媒體設備等終端產品的成本上揚。但Roku表示，爭取客戶仍是首要之務，該公司不會將增加的成本轉嫁給客戶。Roku上季毛利率下滑約3%。

Roku預估本季營收7.2億美元，亦不及市場預估的7.485億美元。

隨著防疫措施持續鬆綁，對串流媒體服務的需求亦持續降溫。Roku單季營收呈現逐季放緩的趨勢，去年第二季營收年增81%，第三季年增51%。

網飛在1月底發布財報時，預估今年1至3月將增加250萬個新用戶，這個數字連分析師預測值（590萬）的一半都不到。

Roku表示，供應鏈問題導致廣告推遲，這種情況將持續到2022年，也將影響公司從串流內容獲利的能力。此外，電視機銷售尚未回復到疫前水準，可能影響活躍用戶增長的力道。