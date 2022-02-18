國民黨今天發布新任人事案，花蓮縣黨部主委原由組發會組營部主任黃原亮兼任，現在改成組發會副主委張逸華兼任。

組發會表示，將借重張逸華在花蓮深耕的黨政工作經驗及影響力，推動花蓮縣五合一選舉提名部署及輔選工作，爭取國民黨當選席次極大化。

看重地方組織能力 朱立倫欽點張逸華任黨部主委
曾擔任國民黨屏東縣黨部書記長 林育先轉投民眾黨接主委
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