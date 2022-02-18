國民黨花蓮縣黨部主委 組發會副主委張逸華兼任 16:012022/02/18 中時 趙婉淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨中央。（趙婉淳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨今天發布新任人事案，花蓮縣黨部主委原由組發會組營部主任黃原亮兼任，現在改成組發會副主委張逸華兼任。 組發會表示，將借重張逸華在花蓮深耕的黨政工作經驗及影響力，推動花蓮縣五合一選舉提名部署及輔選工作，爭取國民黨當選席次極大化。 看重地方組織能力 朱立倫欽點張逸華任黨部主委 曾擔任國民黨屏東縣黨部書記長 林育先轉投民眾黨接主委 #組發會 #張逸華 #副主委 #國民黨 #主委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 改制新國科會 吳政忠可望續掌舵 04:102022/01/27 財經要聞 冬奧聖火主火炬點燃方式讓張藝謀自豪 卻差點被國際奧委會否決 11:302022/02/05 兩岸 強化多邊合作 大陸重申反集團政治 04:102022/02/18 話題觀察 國運中上籤 總統府：照起工來行 04:102022/02/02 焦點要聞 確保台股開紅盤 金管會主委坐鎮看三件事 18:192022/01/27 財經 學習三倍速前進 不虛此行 04:102022/02/14 財經要聞 首任數位發展部長 傳內定郭耀煌 04:102022/02/05 政治要聞 馮世寬心臟衰竭住院 恢復狀況良好 04:102022/02/05 政治要聞 占領行政院案》前促轉會主委之子魏揚全身而退 10:152022/01/27 社會 台東教師兼行政 比照公務員領加班費 04:102022/02/10 地方新聞 接民眾黨主委挨罵「背骨」 林育先：初心不變 17:182022/02/17 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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