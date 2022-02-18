本土疫情一波未平、一波又起，中央流行疫情指揮中心表示，目前國內共有9條感染源待釐清的傳播鏈。其中原為感染源不明的桃園一家四口，爸爸原列為境外移入，但後來證實是在防疫旅館感染，改判本土，今天該條傳染鏈正式併入桃園日翊物流。

案19592為本國籍男性，今年1月自大陸返台，自主管理期間確診並傳染給兩個女兒和妻子，原列為境外移入個案，但經基因定序比對，與防疫旅館隔壁房的日翊物流陰轉陽個案相符，日前改判為本土個案。

羅一鈞今天證實，該案為防疫旅館群聚，統計去年12月以來，國內共有11件防疫旅館感染事件，19例由境外移入改判本土；分布縣市為台北市5件、7例；桃園市3件、9例；新北市2件、2例；高雄市1件、1例。

由於案19592的定序結果和日翊物流群聚案19348相符，因此將案19592一家人移入日翊傳播鏈中。目前國內共有9條感染源待釐清的傳播鏈，包括桃機航警案、高雄砂石場案、跨縣市家庭群聚、汐止手搖飲案、板橋家庭群聚案、新北樹林電子廠移工案、日翊物流群聚案、新北設計師案、高雄煉油廠案。