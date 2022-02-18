台中市長盧秀燕18日針對華興托嬰中心虐嬰案，下午舉行臨時記者會，向家長、小朋友、市民鞠躬道歉。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕18日針對華興托嬰中心虐嬰案，下午舉行臨時記者會，向家長、小朋友、市民鞠躬道歉。（盧金足攝）

恐怖虐嬰 盧秀燕出面道歉並將嚴懲相關人員

「深感痛心、自責！」台中市長盧秀燕18日針對華興托嬰中心虐嬰案，下午舉行臨時記者會，向家長、小朋友、市民鞠躬道歉，針對虐嬰園方的相關人員要移送法辦，要以故意傷害罪及強制罪等刑事罪，以及坐視不管的共犯都移送法辦。

立委王婉諭18日舉行記者會關心私立華興托嬰中心爆發虐嬰事件，台中市社會局指出，去年2月已立案，經過調查後於3月裁罰，業者已停業，但「舊案發現新事證」就是疏失，由台中市長盧秀燕帶領相關同仁向社會大眾致歉並要求嚴懲，針對園方將擴大調查移送法辦。

盧秀燕表示，有任何一個孩子受到傷害都不應該，她和社會局長及相關同仁深感愧疚，並向家長、受害的嬰幼童和社會大眾道歉。針對虐嬰園方的相關人員要移送法辦，要以故意傷害罪及強制罪等刑事罪，以及坐視不管的共犯都移送法辦。

盧秀燕說，因有新舊事證，要求社會局下周一之前，把整起案件調查清楚，提出報告，並且對於失職人員提出懲處名單。要求社會局提出檢討方案，保護嬰幼童的安全及妥善照顧。

她針對受害家屬，要求法制局、社會局應給予法律扶助。社會局針對該機關持續追究責任，並檢討裁罰是否符合比例原則，過去發生類似事件社會局第一次裁罰六萬，實在不符社會期待，社會局應聯合法制局，立刻檢討裁罰基準，將提高罰鍰金額、加重罰則。