法務部調查局18日公布一波11個外勤處站副處長人事案，共有32人異動，其中中部、北部地區機動工作站主任張穎仁、吳月萍2人調派局本部廉政處副處長。

這波異動名單如下：

1.幹部訓練所專門委員汪志明調升幹部訓練所副主任。

2.祕書室國會聯絡組主任徐國楨調派祕書室主任。

3.毒品防制處副處長連震宗調派桃園市調查處副處長。

4.通訊監察處副處長楊聖城調派航業調查處副處長。

5.中部地區機動工作站主任張穎仁調派廉政處副處長。

6.北部地區機動工作站主任吳月萍調派廉政處副處長。

7.新竹市調查站主任何復生調派經濟犯罪防制處副處長。

8.宜蘭縣調查站主任李詒順調派毒品防制處副處長。

9.南投縣調查站主任陳宇源調派國內安全調查處副處長。

10.嘉義市調查站主任馬忠亮調派國際事務處副處長。

11.資安工作站主任廖崇賢調派通訊監察處副處長。

12.東部地區機動工作站主任袁正煒調派臺北市調查處副處長。

13.新竹縣調查站主任陳白立調派新北市調查處副處長。

14.臺北市調查處外事調查站主任顏成安調派宜蘭縣調查站主任。

15.臺北市調查處中山調查站主任林維成調派新竹市調查站主任。

16.臺北市調查處中正調查站主任范開明調派新竹縣調查站主任。

17.屏東縣調查站主任蔡健崇調派南投縣調查站主任。

18.臺中市調查處機動工作站主任吳榮修調派嘉義市調查站主任。

19.高雄市調查處左楠調查站主任戴春成調派屏東縣調查站主任。

20.臺南市調查處簡任祕書侯集仁調派澎湖縣調查站主任。

21.新北市調查處機動工作站主任魏武群調派北部地區機動工作站主任。

22.航業調查處臺中調查站主任吳幸燦調派中部地區機動工作站主任。

23.高雄市調查處苓雅調查站主任薛國鼎調派東部地區機動工作站主任。

24.資通安全處簡任督察鄭健行調派資安工作站主任。

25.廉政處副處長蘇子廉調派督察處局本部駐區督察。

26.國內安全調查處副處長梁式榮調派督察處臺北市駐區督察。

27.兩岸情勢研析處簡任祕書韓世宏調派督察處新北市(二)駐區督察。

28.督察處雲林縣駐區督察張哲榮調派督察處宜蘭縣駐區督察。

29.督察處臺東縣駐區督察潘明昌調派督察處雲林縣駐區督察。

30.新北市調查處調部辦事專門委員李振順調派 祕書室國會聯絡組主任，並續調部辦事及辦理國會聯絡組業務。

31.督察處屏東縣駐區督察翁國華調派臺南市調查處簡任秘書。

32.澎湖縣調查站主任林金生調派航業調查處簡任秘書。

除幹部訓練所專門委員汪志明於2月25日到職外，其餘均於年2月23日到職。