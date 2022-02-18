為強化資源整合、發揮市場營運綜效，近年來興起的直播產業也吹起整併風潮；17LIVE集團今宣佈，自3月1日起MeMe直播台灣區將正式與17LIVE台灣區合併；合併案將放大雙平台資源和創新能量，達到1加1大於2的綜效，不僅擴大17LIVE整體運營與市場能量，也讓MeMe直播華語區的主播與用戶，擁有更豐富的使用者體驗與多元內容。

MeMe原主播與用戶，未來能在17LIVE平台上接觸更多國家的主播與用戶，締交新朋友並擴大生活圈；同時，17LIVE平台未來將汲取原先MeMe直播平台的遊戲功能等娛樂特性，在17LIVE的平台上提供更多樣性的娛樂體驗，滿足更多不同用戶需求。

由於印度地區的MeMe App因地域獨特性，仍保持獨立營運，由台灣暨東南亞區執行長練建麟兼管。

為避免匆促合併造成影響，17LIVE表示，MeMe自2020年加入17LIVE集團以來，都保持營運獨立性，同步調整運營體質，為未來加入團隊做最好的準備，團隊與營運發展逐步成熟、穩健，進行合併將產生最大合併效益。

17LIVE集團表示，兩個直播平台合併，17LIVE將承接MeMe運營團隊與台灣區主播與用戶，台灣區員工則依據目前職務內容與尊重意願情況下，全數併入17LIVE營運團隊。至於現有經紀公司、主播合作與用戶權益等，17LIVE表示，考量到用戶對MeMe長久以來的支持，同步啟動客戶回饋活動；延續主播與廠商既有合作框架，目前相關事宜已同步進行中。