三發地產公司（9946）前董事長鍾俊榮疑似為了「玉石俱焚」，向檢方自首，與太太楊姓女子兩人掏空公司資產3.3億元。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

三發地產公司（9946）前董事長鍾俊榮向高雄地檢署自首，與太座楊顯玲兩人特地設置三家代銷公司銷售自家房地產，共同掏空公司資產3.3億元。三發地產過去就因夫妻爭產鬧上新聞版面，這次疑似是鍾為了「玉石俱焚」，檢調還在鍾宅、辦公室查獲2億多元現金，18日凌晨諭令鍾、楊各以200萬元、300萬元交保候傳。

檢調清查此案，傳喚公司財務、會計部相關人員。為了清點查扣到的三大箱現鈔，地檢署使用桌上型點鈔機還一度過熱當機，需另調大型點鈔機支援。鍾面對檢調訊問時，竟不斷祈禱，精神狀況疑似不穩定。

鍾男與楊女早年合夥創業，鍾為董事長兼總經理，楊則掌管財務、會計、管理部門，上市時股本約30億元。三發地產從北到南都有建案，近30年來推案數破百，獲利數百億元。

鍾、楊夫妻兩人原本感情甜蜜，但2019年時關係生變，鍾2020年爆料太太和兒子聯手涉嫌侵吞自家集團200億元，自己還被還被兒子家暴，甚至遭楊設局關進台北精神病院10天，經友人協助才逃脫，「驚世新聞」鬧上新聞版面。

檢調查出，鍾楊兩人另設悅登、大格、宏太三家房地產包銷、代銷公司，2014年至2020年間財務報告隱匿與三家公司的關係，並未如實揭露，三家公司等同空頭公司，協助銷售三發地產旗下建設公司的建案。楊指示公司財務部蔡姓經理及會計部王姓協理，以上述三家公司名義製作不實請款資料，由三發地產扣除實際銷售建案的費用後，將剩下的「服務費用」以支票方式存入三家公司負責人帳戶，楊女再指示財務部人員領出。

檢方依相關事證，認定鍾楊兩人涉犯《證券交易法》等罪嫌，諭令鍾、楊各以200萬元、300萬元交保候傳，公司財務、會計相關人員飭回。