鴻海(2317)集團旗下夏普（SHARP）今（18）日宣布，董事會基於3大因素考量，針對轉投資持股2成的(土界)顯示器產品公司（SDP），決議向大股東World Praise Limited展開協商，預計買回其持有的8成股權，將SDP重新成為夏普旗下全資子公司。

夏普去年初原訂將出脫所有持股，惟隨後因買方作罷而取消交易。SDP近3年營運再度陷入虧損，2020年會計年度營收1052.11億日圓、年增5.3％，但營業虧損達416.21億日圓、幅度年增達4.8倍，稅後虧損1019.94億日圓、幅度年增達4.19倍。

夏普表示，SDP自2009年開業營運以來，夏普持續向SDP採購大尺寸LCD面板，為夏普在電視和商用顯示器業務的重要支柱。在此狀況下，夏普考量下述三大因素，決定展開協商買回SDP股權、使SDP重新成為集團全資子公司。

夏普表示，在電視及商用顯示器的成本結構中，高品質面板占據頗大比率。為在全球拓展電視及商用顯示器相關業務，維持穩定而優質的採購措施極為重要。

其次，在目前的疫後新常態及數位轉型、以及車用與元宇宙發展趨勢帶動下，未來對面板的需求預期將增加。在此情況下，將帶動夏普顯示器業務應用擴大、產能提升，並強化未來競爭力。

最後，目前在大尺寸面板市占率較高的中國大陸，正處於中美貿易摩擦狀態中。夏普指出，SDP是在中國大陸以外全球唯一的十代面板廠，在供應美洲市場面板需求上可望占據優勢。