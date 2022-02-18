18日根據印尼官方報告，雖然上季面臨債市資金外流，以及較高的進口費用與運費成本，不過，當地在2021全年經常帳，還是出現10年多來首見的盈餘。

印尼央行指出，在大宗物資價格上漲以及貿易夥伴強勁需求的推升下，這個東南亞最大經濟體在2021全年產生33億美元經常帳盈餘，相當於0.3%個GDP(經濟成長率)。同時，這是2011年以來，印尼經常帳首次出現順差。

至於印尼2021年國際收支順差，則為135億美元。

印尼盾匯率在過去波動較大的原因之一，是因為當地經常帳長期逆差，以及高度依賴匯入的外資資金所致。

學者專家曾表示，由於全球主要經濟體，準備在高通膨之下量化緊縮，2021年經常帳盈餘應有助於印尼盾2022年走勢。但是，從印尼央行提供這份資料來看，美國欲加速貨幣緊縮，也造成債市資金從印尼外流，對上季資金與資產形成壓力。

再者，進口費用與運費增加下，印尼上季經常帳盈餘也從2021年第3季，約占當地GDP 1.7%的49.7億美元，減至14.2億美元，約占GDP的0.4%。

同時，印尼上季國際收支逆差，也從2021年第3季的106.9億美元，大幅縮至8.44億美元。

印尼央行預估，隨著景氣陸續復甦下，大宗商品物價漲勢趨緩，加上印尼內需增加，當地經常帳可能又會產生赤字，約占GDP的1.1%至1.9%之間。