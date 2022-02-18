響尾蛇隊今天為左投林昱珉舉辦加盟記者會，由球探魏子堯為他披上21號球衣。魏子堯透露，林昱珉的簽約金52.5萬美元，為響尾蛇去年簽約新人中最高者，顯示球團對其重視程度，看好他有機會在大聯盟擔任先發投手。國際球探總監沃戴爾（Peter Wardell）也透過影片歡迎林加入響尾蛇大家庭。

魏子堯表示，響尾蛇認為林昱珉是2021年最棒的國際球員，目前已替他辦好工作簽證，最快下周就會去亞利桑納的基地報到，參加春訓與延長春訓，今年球季預計從新人聯盟開始，若一切順利，季中有可能升到有完整球季的小聯盟。

18歲的林昱珉畢業於高中名門穀保家商，目前就讀於開南大學，他從U12、U15到U18代表隊資歷完整，也是2019年中華隊贏得U18世界盃的大功臣之一，並越級入選U23代表隊。成為繼黃暐傑、林凱威、林家正、陳聖平後，第5位加入蛇軍的台灣球員。

左投林昱珉披上響尾蛇隊21號球衣。（鄭任南攝）

林昱珉說，響尾蛇給了這麼高的簽約金，表示對他的重視，他也會努力表現來回應球團的信任。「不敢保證幾年能上大聯盟，但我保證會用最大的努力，一步一步的前進，希望以最快的速度踏上大聯盟的舞台。」

林昱珉投球相當靈活，但身高178公分、體重不到70公斤，受限於較為單薄的身材條件，他原本傾向往日本實現旅外夢想。不過感受到響尾蛇的青睞與重視，他希望透過美國專業的重量訓練，提升自己的體能、肌力，在美國挑戰旅外夢想，「今天慢慢感覺到要有職業球員的擔當，對得起這個職業！」