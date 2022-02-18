2022士林官邸鬱金香展於浪漫登場，搶搭賞花熱潮及迎接即將到來228連續假期，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北西門館打造「閨蜜花見」賞花優惠季節住房專案，即日起至5月31日止，入住免費贈送超人氣北海道「小樽手作珈琲」賞花午茶組，走訪最美景士林官邸花園，感受歐洲風情鬱金香花海的浪漫，精緻雙人房最低1900元起。官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折優惠，住房專案適用「振興五倍券」、「國旅券」及「台北熊好券」折抵。

捷絲旅台北西門館表示，士林官邸每年二至三月重頭戲，眾所期盼鬱金香展登場，正逢賞花時節，特別為閨蜜好友族群打造專屬春日浪漫輕旅行，結合台北士林官邸繽紛花季，推出「閨蜜花見」優惠住房專案。入住即贈送超夯北海道連鎖咖啡品牌「小樽手作珈琲」人氣賞花午茶組，任選飲品，經典官邸黑珈琲、原味拿鐵珈琲或是古法煉製老街烏梅汁，搭配士林官邸必吃美食蔣公包美名「中正鮮肉包」或「官邸菜包」。品嚐庭園午茶之際，漫步在繽紛優美的花季展區，與好友徜徉花海美拍打卡，帶著滿滿幸福感，洋溢歐式春日時光。