相信家家戶戶在元宵節時吃了不少湯圓吧！喜歡過年過節的台灣人一定不會錯過元宵節如此重大的節日，尤其吃湯圓的習俗更是不可少，不過就像端午節會吃粽子吃到煩一樣，若是元宵節三餐都要吃湯圓大家接受的了嗎？近日就有一位媽媽在網路上分享自己元宵節時煮了一大鍋湯圓給家人吃，沒想到兒女因為在學校吃過了因此不想再吃，媽媽則生氣表示「小孩就是太幸福，不知道有些人是有一餐沒一餐」因此給予機會教育。

兒子不吃媽媽辛苦煮的湯圓全因在學校已經吃過。(圖/翻攝自爆廢公社)

臉書社團「爆廢公社」中有一名媽媽PO文分享元宵節煮湯圓給兒女吃，原本想著一年只有一次的節日因此親自下廚讓大家應景過節，沒想到兒子女兒在放學回家後卻表示不想再吃湯圓，因為中午學校的午餐已經吃過了，不過原PO卻告訴兒女今晚只有湯圓可以吃，女兒認為媽媽煮的可能較好吃因此願意進食，但是兒子卻鬧脾氣表示就是不想吃，這也因此惹怒原PO，她將兒子的餐具全部收起來並表示「你今晚也不會有任何東西可以吃」，爸爸雖在一旁替兒子說話，不過原PO卻堅持要給兒子機會教育，讓他知道有飯吃是多麼可貴的事情。

媽媽的懲罰引發兩派網友熱烈討論。(圖/翻攝自爆廢公社)

貼文最後原PO表示父母要給予孩子正確的觀念，不能因為是自已的小孩就過於寵愛，不過這卻引發兩派網友的討論，一派網友表示支持媽媽的教育，有食物可以吃真的要好好珍惜，不應該挑三揀四，另一派網友則認為媽媽不該強迫小孩吃不愛的食物，就連大人也會挑食了，且孩子也有給予不想吃湯圓的正當理由，認為媽媽有些情緒化又不講理。