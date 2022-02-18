為了推動三鶯文創整合計畫，新北市府近期整治鶯歌老街周邊的育英街、尖山埔路，將花崗石鋪面改為瀝青，並連帶整修人行道，不過地方民眾反映，鶯歌國中及國小人行道開挖深度過深，恐會使校園圍牆倒塌，造成危險。養工處表示，經顧問公司評估圍牆應無傾倒疑慮，但為安全起見，承包商已在圍牆旁增加側向支撐，並將在側溝灌漿，解決傾倒疑慮。

新北市府以「陶、藝、山、水」為主題，規畫鶯歌老街、鶯歌後火車站沿著農會旁巷弄連接美術館與陶瓷博物館的館前路、鶯歌火車站到鶯歌石沿線、鶯歌老街前往陶瓷博物館的道路鋪面，其中陶瓷老街育英街、尖山埔路107到235號車道，因機車騎士自摔事故頻傳，養工處與地方溝通後，決議將路面改為瀝青材質，同時改善人行道鋪面。

鶯歌同慶里長張素燕表示，鶯歌國小人行道開挖，主要是因為過去側溝水管過窄、弧度太大，因此常有積水堵塞問題，且人行道高度過高才要求施工。不過，仍有部分地方民眾不知情，並反映鶯歌國中及國小旁的人行道開挖過深，校園圍牆的底層整個外露，擔憂會使整片牆面傾倒，影響出入學童的安全。

養工處表示，育英街及尖山埔路後半段的人行道都會重新改善，鶯歌國中及國小人行道開挖位置雖較深，但先前經顧問公司評估，圍牆應無傾倒疑慮，但為了安全起見，已請顧問公司重新評估，承包商目前已完成臨時側向支撐，後續等側溝完成灌漿後，就不會有相關傾倒疑慮，而人行道鋪面改善也預計在4月中旬完成。