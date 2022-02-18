Podcast節目《Gooaye 股癌》主持人謝孟恭近期與家人從歐洲返台，一家三口在歐洲登機前做了3次PCR採檢都陰性，未料抵台後自己和兒子卻快篩陽性，老婆則為陰性，目前兩人身體無任何不適，都是無症狀。

謝孟恭16日在節目上透露，之前陪老婆回歐洲娘家，老婆在當地確診後康復，當時自己和兒子沒感受到身體有任何不適，因此沒有前往醫院採檢，原因是歐洲目前已經沒人在乎疫情，口罩也是愛戴不戴的，在他們返台前當地已經解禁。

謝孟恭先前陪老婆回歐洲娘家，近期回台和兒子快篩呈陽性。（圖／翻攝自謝孟恭臉書）

直到最近謝孟恭他們一家三口返台，在歐洲登機前做了3次的PCR檢測全都為陰性，豈料抵台後，老婆快篩為陰性，但自己和兒子卻呈陽性，隨後老婆以陪病者的身分全家被送往醫院，目前他和兒子身體沒有任何不適，都是無症狀，正在檢驗抗體，如果沒抗體則必須在醫院隔離10天、2採陰後才能出院。而原本說要開箱防疫旅館的他，也自嘲「只能開箱防疫醫院了」。

隔天（17日）謝孟恭在臉書發文更新情況，指當時在機場快篩採陽後，直接由救護車送來醫院，目前PCR採檢陰性，但還是得待滿天數才能離開醫院隔離，現在適應良好，身體無任何不適，而兒子也精神很好的會對他吵鬧。

此外，見到台灣應對疫情流程，謝孟恭表示非常驚訝，且也相當感激。他解釋，由於國外就醫費用很貴，許多人確診後，輕症都會選擇待在家，但台灣醫療健保很便宜，原以為醫療癱瘓會很忙，結果下飛機後看到大陣仗，大讚台灣防疫「拉到另外一個層次」。