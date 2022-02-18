桃園市政府今天外傳人事異動，其中社會局副局長劉思遠、桃園區長陳玉明，因曾在立法委員魯明哲擔任中壢市長期間，任職主任秘書、副市長，人事恐異動讓人聯想是否與選舉相關。

立法委員魯明哲剛鬆口表示自己對選舉的想法有變數，便傳出曾在其麾下擔任主管職務的社會局副局長劉思遠將調任市府參議、桃園區長陳玉明將調任民政局副局長。

陳玉明表示，目前尚未接獲派令，不過一切尊重市府調派；劉思遠目前已擔任副局長7年，他也說還沒有接到任何派令。

地方對於該消息有不同看法，一方認為劉思遠及陳玉明被調動是選舉考量的操作；另有人表示，陳玉明從區長調任民政局副局長，職權更大、管理範圍也廣，而劉思遠任期早滿6年輪動也合理，應與選舉無關。

另還有民政局副局長陳茹文調任社會局副局長，觀音區長洪清淵調任桃園區長，衛生局主任秘書林國甯調任觀音區長等。人事處表示，尚未發布相關人事異動派令，若有確定屆時會統一公布。