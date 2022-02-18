20歲大陸女星張子楓外型清純，和彭昱暢合作電影《快把我哥帶走》被封大陸「國民妹妹」，她最近被傳熱戀ing，但對象竟是曾鬧出劈腿疑雲的20歲大陸偶像男團「R1SE」成員焉栩嘉，被很多大陸網友看衰。

大陸狗仔情人節捕捉到焉栩嘉跟一名短髮女孩約會，兩人穿著同款外套，一前一後的進入焉栩嘉的房內，由於是女子開門的，從熟練度判斷應不是第一次作客，且她待到隔天才離開，整個晚上疑似都在焉栩嘉的家中度過。

這名短髮女孩因戴著口罩、帽子，沒被大陸狗仔拍到正臉，但眼尖的網友發現她使用的手機殼似乎跟張子楓同款，再加上身型相似、與焉栩嘉是北京電影學院同班同學等線索，陸網大膽猜測此女極有可能就是張子楓，紛紛激動地留言：「能不能不要禍害妹妹」、「你（指焉栩嘉）好像不談戀愛就活不了命？」、「妹妹快逃」等，不過雙方的經紀公司目前尚未回應緋聞。

為何那麼多大陸網友不看好焉栩嘉會善待張子楓？原來焉栩嘉2020年被前女友小盒痛訴冷暴力，且跟上上任交往時就跟小盒搞曖昧，等於是無縫接軌的慣犯，當時焉栩嘉否認劈腿，強調「在一起時一心一意，沒有兩人以外的存在」，但承認「不足夠成熟面對愛情」而道歉。

值得一提的是，大陸狗仔之前就跟拍過焉栩嘉，但沒有拍到什麼可吃瓜的畫面，他的經紀人忍不住轉發影片並吐槽狗仔：「別跟了別跟了，一周幾次了，啥也拍不到。」15日還因疑又看見狗仔跟拍，反過來拍對方的車並PO文：「大過節的衝KPI也不容易，都說了拍不到啥，換個人吧。」想不到這些文才PO沒幾天，焉栩嘉就被狗仔拍到跟女生過夜的影片，眼尖網友也發現經紀人偷偷刪除嗆狗仔的文章，疑有貓膩。