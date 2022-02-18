推出「優饗方案」月訂閱制即大量圈粉的Uber Eats，今（18）日宣布「優饗方案」啟動「年訂閱制」，除了訂單滿199元享無限次0元外送費優惠之外，全台Uber Eats營運範圍都能購買與使用。即日起至3月31日逐步推出「優饗方案」年訂閱制搶先購活動，活動期間內人人都有機會以75折優惠價（1080元）訂閱，相較於月訂閱制整年可省下360元。

自推出「優饗方案」訂閱制以來，Uber Eats會員平均每月省下450元，一年則有機會省下超過5000元，多了可以儲蓄或是看電影、輕旅遊等花費！為了讓會員消費者省更大，Uber Eats推出「優饗方案」年訂閱制，於全台18個Uber Eats營運城市消費者都可以訂購與使用，會員專屬各式優惠和折扣在全台營運範圍皆適用（「優饗方案」月訂閱制僅適用於會員訂閱之特定區域）。此外，年訂閱制的會員只要於 Uber Eats 平台上點選符合優惠資格的餐飲美食及生鮮雜貨商家合作夥伴（綠色標籤圖示店家）以及訂單金額滿199元（不包含外送費），即享無限次免外送費優惠。

Uber Eats的第一省訂閱制費用，即日起至3月31日23:59搶先購期間，Uber Eats App採階段性隨機方式開放使用者以75折優惠購買年訂閱制的「優饗方案」。搶先購優惠價格為首年1080元，相當於每月90元，一年可以省下360元。「優饗方案」年訂閱制訂閱費用將於3月31日後，以1200元（相當於每月100元）提供訂閱。

購買方式相當簡單，在Uber Eats App帳戶介面內點擊「優饗方案」後，消費者可選擇「月訂閱制」或者「年訂閱制」兩種訂閱方式。若為現有「月訂閱制」會員，在購買年訂閱制後，將在當期月訂閱到期日後切換到年度訂閱制方案。

Uber Eats第二省優惠折扣：Uber Eats也將持續透過「會員獨享多一點」計畫深化「優饗方案」會員專屬優惠，不定期與商家合作推出專屬折扣活動，讓會員除了免運外，相同訂單滿額還可以享受折扣省下的專屬優惠。此外，Uber Eats的「優饗方案」優惠可與Uber Eats其他優惠疊加使用，每日外送更精省。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示：「Uber Eats觀察到外送早已經是生活日常，除了餐飲外送，生鮮日用雜貨外送的頻率也愈來愈高，而訂閱制的使用者外送頻率更高。為了讓更多消費者可以享受更高價值的訂閱制服務，我們擴大讓所有Uber Eats 營運城市的消費者都能訂購，並且持續推出各種會員禮遇活動。」