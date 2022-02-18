袁姓香港籍男子，因嫌自己的「小弟弟」短小，想變大變粗，3年多前跨海來台尋求丁姓整型名醫，進行「陰莖增大術」，結果術後反而造成龜頭缺損、萎縮至原本尺寸的五分之一，憤而提告。台北地檢署偵查期間，因雙方和解，袁男撤告，檢方18日將丁姓名醫不起訴。

據了解，20幾歲的袁男住在香港，疑似因不滿意自己生殖器尺寸，上網搜尋「陰莖自體脂肪增粗術」，發現台灣丁姓名醫是這方面專家，於是決定來台進行手術。

袁男2018年12月11日到北市安和路某醫美診所，由丁姓醫師施以「陰莖增大術」，以增長放鬆懸韌帶、打自體脂肪龜頭陰莖增粗增長、割包皮手術。

結果袁手術後，發生陰莖發炎等情況，回去丁的醫美診所處理，但醫美診所僅開立止痛藥給他吃，他只好緊急找別家醫院就醫。

檢方調查，袁男術後出現龜頭陰莖壞死、壞疽、陰莖龜頭缺損、萎縮至原本尺寸的五分之一，且尿道口位移向上等傷害，控告丁男業務過失傷害。檢方將本案送衛福部醫事審議委員會鑑定認定丁男涉有過失，檢方調查期間，雙方和解，袁男撤告，檢方今將丁男不起訴。