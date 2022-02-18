現代經濟進步，各大國中小學校都有提供營養午餐供學生食用，不用再帶著隔夜便當到校蒸熱，可說是相當幸福，然而近期就有名網友在臉書社團《爆廢公社》上接連發出幾張回憶照，只見照片中的幾名學生聚在一起有說有笑的抬便當，讓不少網友看了直呼「要哭了！」

抬飯已成過往回憶 (圖/翻攝自臉書《爆廢公社》)

原PO在貼文中寫下「你們當學生的時候，有吃過這種蒸的便當，抬過這種便當嗎？」隨即便分享四張學生時期的老舊照片，其中除了可以看到四名學生聚在一起有說有笑的抬便當要回班上外，還有滿滿時代回憶的蒸飯盒。

有人記得蒸飯盒嗎？(圖/翻攝自臉書《爆廢公社》)

貼文一出，不少網友紛紛淚憶表示：「有啊，還拿錯別人的，想說怎麼菜色變好了！」、「有時來不及煮菜，直接煮泡麵放進便當盒」、「我國小跟國中都用過~超懷念的~」、「常被別人偷吃，中午只好餓肚子」、「有時早餐沒吃就沒蒸，第二節下課20分鐘就喀掉了」但也有網友直言「常被別人偷吃，中午只好餓肚子」、「蒸便當永遠都有鐵鏽味」

其實這樣的景象，在以前民國6、70年代時每天都會上演。因早期沒有營養午餐制度，大多學生須自帶便當到學校，而班上就會安排值日生或是打飯班，將全班的便當抬去蒸煮，到了中午用餐時間再抬回來，雖然此景已不復存在，但還是為許多身處在當時的民眾留下不少不可取代的回憶。