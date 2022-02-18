由韓國Kakao Games和LionHeart Studio攜手合作的「年度最夯跨平台MMORPG大作」《奧丁：神叛》，官方於今（18）日宣佈：除了台灣、香港以及澳門火熱進行中的事前預約外，也預告《奧丁：神叛》即將於下周正式展開「菁英封測」！讓期待已久的玩家們能夠搶先一步踏入神秘又壯麗的北歐世界，體驗由UNREAL4引擎所打造出的4K高畫質MMORPG神作。

●「菁英封測」：2月25日正式降臨！一同創建屬於你的北歐神話！

《奧丁：神叛》宣佈：2月25日將開啟「菁英封測」！為此，官方也同步透露：在活動期間，為了帶給玩家更豐富的遊戲體驗，將進行【菁英體驗補給】活動，提供封測特定時間內登入的玩家免費的「體驗鑽石」，以便能更盡興地暢遊此次活動。另外，還有贈送各式遊戲道具的【菁英限時登入送】，如變身召喚劵等多項活動獎勵。想知道更多與「菁英封測」相關的最新消息，也請持續關注官方粉絲團與網站。

「菁英封測」：2月25日正式降臨！一同創建屬於你的北歐神話！

另外，只要於事前預約期間參與官方網站的預約活動，即可獲得限量版雲豹坐騎。且通過邀請好友活動還有機會獲得三星85吋液晶大電視、ROG筆電等多項禮夢幻3C好禮。詳細的事前預約及更多活動辦法，請至事前預約官方網站確認。